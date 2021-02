Pistocchi | “Conosco Gattuso | il rapporto con ADL è finito e non si rimetterà a posto”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Maurizio. Il giornalista Mediaset ha parlato soprattutto di Rinoe del difficilecon il presidente Aurelio De Laurentiis. “Se tu rendi pubblico il fatto di aver chiamato altri allenatori vuol dire che non hai fiducia nel lavoro dell’allenatore. SeRino, che è una persona L'articolo

cn1926it : #Pistocchi non ha dubbi: “#Napoli-#Gattuso, il rapporto è finito. Se conosco Rino vi dico anche che…” #DeLaurentiis… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi Conosco

Il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso al centro delle dichiarazioni di Maurizioai microfoni di radio Marte. il giornalista ha parlato della situazione tra tecnico e ... SeRino, che ......'Marte Sport Live' è intervenuto Maurizio, giornalista 'Se tu rendi pubblico il fatto di aver chiamato altri allenatori vuol dire che non hai fiducia nel lavoro dell'allenatore. Se...Il rapporto tra Gattuso ed ADL è definitivamente incrinato, con il mister che porterà a termine il suo incarico fino a fine stagione per poi non rinnovare.Maurizio Pistocchi ritiene il rapporto tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso ormai finito ...