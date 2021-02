Pirlo | “In campionato contro l’Inter non eravamo noi | abbiamo lavorato sugli errori”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andrea, tecnico della Juventus, ha parlato così a Rai Sport dopo il successo di San Siro in Coppa Italia: “Nonnoiin, è stato un grande passaggio a vuoto,sui nostri. Oggi era solo il primo round, nonfatto niente. Se rimaniamo concentrati però diventa dura per tutti, sappiamo la nostra forza”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

capuanogio : ?? Cosa ha detto #InterJuventus: - l’#Inter ha fatto più errori della #Juventus - #Ronaldo è sempre decisivo -… - GoalItalia : Dopo #InterJuve, Pirlo 'ringrazia' la sconfitta di campionato ?? - TuttoMercatoWeb : Pirlo: 'In campionato con l'Inter non eravamo noi. Ma questo è solo il primo round' - Pirlo_official : Primo round terminato.. adesso testa al campionato. Bravi ragazzi! @juventusfc #coppaitalia #interjuve - sportli26181512 : Rapace e di rigore, CR7 insaziabile 'si riprende' San Siro. E quando esce...: Rapace e di rigore, CR7 insaziabile '… -

Stasera scendono in campo e a San Siro, rivincita dello scontro indello scorso 17 ...invece rispolvera de Ligt dal primo minuto e al fianco di Ronaldo darà spazio a Kulusevski . ...MILANO - Soddisfatto Andreadopo la vittoria in rimonta sull'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'...successo si prende pure una rivincita dopo la sconfitta in: " ...Un 2-1 che semplifica la vita della Juventus che settimana prossima affronterà l'Inter tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. A fine partita, il tecnico dei bianconeri, Andrea ...PIRLO 6,5 Serve al suo maestro Conte il piatto freddo della vendetta, due settimane dopo il ko subìto in campionato. Quinto successo consecutivo e un piede e mezzo in finale di Coppa Italia.