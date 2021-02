Perché abbiamo così paura del ghosting? (Di martedì 2 febbraio 2021) Quando ci scambiamo messaggi con qualcun* che ci piace c’è una paura precisa che ritorna a cadenza regolare ogni volta: che da un momento l’altro sparisca. Forse ci è già successo, una sola volta o mille altre, a noi o alle persone che conosciamo. Sentiamo le farfalle nello stomaco e tutto sembra procedere a gonfie vele, finché come un fulmine a ciel sereno il messaggio tarda ad arrivare, non riceviamo più risposta, e la ragione del nostro batticuore sparisce dalla circolazione. Come se non fosse mai esistita. Ma noi sappiamo che esiste, ci abbiamo parlato fino a ieri, ed era viva e presente nella nostra quotidianità. Ora è sparita, ma continuiamo a sentire la sua presenza ovunque andiamo, con i rimasugli dell’entusiasmo che abbiamo provato quando rispondeva ancora ai nostri messaggi: ci ha fatto ghosting. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Quando ci scambiamo messaggi con qualcun* che ci piace c’è una paura precisa che ritorna a cadenza regolare ogni volta: che da un momento l’altro sparisca. Forse ci è già successo, una sola volta o mille altre, a noi o alle persone che conosciamo. Sentiamo le farfalle nello stomaco e tutto sembra procedere a gonfie vele, finché come un fulmine a ciel sereno il messaggio tarda ad arrivare, non riceviamo più risposta, e la ragione del nostro batticuore sparisce dalla circolazione. Come se non fosse mai esistita. Ma noi sappiamo che esiste, ci abbiamo parlato fino a ieri, ed era viva e presente nella nostra quotidianità. Ora è sparita, ma continuiamo a sentire la sua presenza ovunque andiamo, con i rimasugli dell’entusiasmo che abbiamo provato quando rispondeva ancora ai nostri messaggi: ci ha fatto ghosting.

