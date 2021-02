“Myanmar” o “Birmania”? (Di martedì 2 febbraio 2021) Come chiamare il paese dove i militari hanno preso il potere con un colpo di stato? Oggi non c'è tanta differenza tra i due termini, ma non è sempre stato così Leggi su ilpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Come chiamare il paese dove i militari hanno preso il potere con un colpo di stato? Oggi non c'è tanta differenza tra i due termini, ma non è sempre stato così

Mov5Stelle : Il golpe in #Birmania rappresenta una ferita allo stato di diritto. Chiediamo il rispetto dei diritti umani e il r… - ItalyMFA : L’Italia condanna fermamente l’ondata di arresti in #Myanmar e chiede l’immediato rilascio di tutti i leader arrest… - ilpost : L’esercito del #Myanmar (o Birmania) ha arrestato Aung San Suu Kyi, leader del partito e di fatto capo del governo,… - akhetaton11 : RT @fradicioni: All’indomani del golpe in #Myanmar, a Yangon e Mandalay sta iniziando il movimento di disobbedienza civile. Domani si prean… - amazing__sea : Il popolo birmano si ribella in modo civile #burma #birmania #myanmar #colpodistato -