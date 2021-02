Moria di delfini in Toscana: Arpat, non è morbillivirus (Di martedì 2 febbraio 2021) Le analisi virologiche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana, nella sede di Pisa, si spiega, hanno dato esito negativo per la presenza di morbillivirus e Brucella negli animali analizzati. Risultano comunque ancora in corso ulteriori approfondimenti di tipo batteriologico, istologico, virologico e tossicologico Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 2 febbraio 2021) Le analisi virologiche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e, nella sede di Pisa, si spiega, hanno dato esito negativo per la presenza die Brucella negli animali analizzati. Risultano comunque ancora in corso ulteriori approfondimenti di tipo batteriologico, istologico, virologico e tossicologico

