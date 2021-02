MMA | Conor McGregor sospeso per sei mesi dalla commissione medica!

(Di martedì 2 febbraio 2021)ha ricevuto una sospensione di seimedica della UFC, la massima lega mondiale di MMA. Dieci giorni fa il fuoriclasse irlandese delle arti marziali miste ha subito un sonoro ko contro lo statunitense Dustin Poirier nel corso del secondo round e i dottori hanno deciso di tenere fermo il 32enne fino alla fine del prossimo mese di luglio. Il già Campione del Mondo in due differenti categorie di peso sta bene, ma è stato avvistato con le stampelle e non potrà combattere fino all’inizio dell’estate.potrà tornare a combattere soltanto se la radiografia alla tibia e al perone destro darà esito negativo. L’irlandese è comunque fermamente convinto di disputare almeno un altro incontro in questo 2021, anche se ne ha persi tre ...

La sfida con McGregor Foto di Mark Cristino / Ansa Manny Pacquiao ha messo infatti in giro la voce di voler sfidareMcGregor nelle, dopo il ritorno dell'irlandese nell'ottagono contro ...