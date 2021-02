Milano-Trento: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) L’Allianz Milano ospita l’Itas Trentino: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la decima giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. Nuovo confronto ad una settimana esatta dal quarto di Coppa Italia, che ha visto Trento imporsi in tre set. I meneghini vogliono riscattare la sconfitta e guadagnare qualche punto per avvicinarsi in classifica al settimo posto di Modena, staccata di due lunghezze. La formazione di coach Lorenzetti, dopo aver perso la semifinale di Coppa contro Perugia, vuole tornare al successo e continuare a macinare punti per consolidare la terza piazza. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTUNESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA Superlega ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) L’Allianzospita l’Itas Trentino: eccoe come vedere intv eil match valido per la decima giornata di ritorno della. Nuovo confronto ad una settimana esatta dal quarto di Coppa Italia, che ha vistoimporsi in tre set. I meneghini vogliono riscattare la sconfitta e guadagnare qualche punto per avvicinarsi in classifica al settimo posto di Modena, staccata di due lunghezze. La formazione di coach Lorenzetti, dopo aver perso la semifinale di Coppa contro Perugia, vuole tornare al successo e continuare a macinare punti per consolidare la terza piazza. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTUNESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA...

