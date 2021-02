“Maria Elena Boschi con Matteo, ci ha litigato. Di brutto” (Di martedì 2 febbraio 2021) In queste ore confuse in cui Fico è ancora alla ricerca di un accordo sui temi in realtà si parla tanto di nomi. Il primo è quello di Maria Elena Boschi che nelle quotazioni del totoministri viene data all’Economia, alla Difesa passando per le Infrastrutture. Oggi Fabrizio Roncone sul Corriere racconta un succoso retroscena secondo il quale MEB non avrebbe voluto una crisi come questa. Secondo il giornalista immaginava un percorso molto più pulito in cui all’arrivo ci sarebbe stata una poltrona da ministro. Ma poi le cose sarebbero andate diversamente. E Roncone racconta anche di una lite che sarebbe avvenuta tra Boschi e Renzi: L’idea era: un rimpastino, mi prendo un bel ministero, salgo al Quirinale, giuro, e via si prosegue. All’inizio Renzi era sembrato persino d’accordo; solo che poi quando Renzi parte non lo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) In queste ore confuse in cui Fico è ancora alla ricerca di un accordo sui temi in realtà si parla tanto di nomi. Il primo è quello diche nelle quotazioni del totoministri viene data all’Economia, alla Difesa passando per le Infrastrutture. Oggi Fabrizio Roncone sul Corriere racconta un succoso retroscena secondo il quale MEB non avrebbe voluto una crisi come questa. Secondo il giornalista immaginava un percorso molto più pulito in cui all’arrivo ci sarebbe stata una poltrona da ministro. Ma poi le cose sarebbero andate diversamente. E Roncone racconta anche di una lite che sarebbe avvenuta trae Renzi: L’idea era: un rimpastino, mi prendo un bel ministero, salgo al Quirinale, giuro, e via si prosegue. All’inizio Renzi era sembrato persino d’accordo; solo che poi quando Renzi parte non lo ...

davidallegranti : Voci dal Pd non zingarettiano: 'Maria Elena Boschi ministra? Per i Cinque Stelle sarebbe clamoroso, forse. Noi ce l… - davidefaraone : Alle 17.30 con Matteo, Maria Elena e Teresa saliremo al Colle per le consultazioni con il presidente della Repubbli… - Daniele_Manca : Boschi, la ministra di tutto: è in ogni scenario, tra la spinta degli amici e le barricate dei nemici (e la lite co… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Meb è vestita di nero e non parla. Due certezze, in questi tribolati giorni, tra molte incertezze, voci, promesse, ambizioni.… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Boschi la ministra di (quasi) tutto. Tra la spinta degli amici e le barricate dei nemici -