Malcolm and Marie su Netflix, il film con Zendaya sulla sottile linea tra amore e odio (recensione) (Di martedì 2 febbraio 2021) C’è una sottile linea tra amore e odio. In un acceso confronto due a due, Malcolm and Marie su Netflix mette teatralmente in scena un rapporto sentimentale; i protagonisti si incontrano e si scontrano di continuo, in un susseguirsi di schermaglie amorose che sembrano non aver mai fine. Diretto dall’acclamato ideatore della serie Euphoria, Sam Levinson, il film ha la particolarità di essere stato girato e completato dopo lo scoppio della pandemia. Un budget limitato, un unico luogo che fa da sfondo a una storia che si svolge nell’arco di una notte. Lui, interpretato da John David Washington, è un regista arrogante, talentuoso, passionale e un po’ narcisista. Lei, che ha il volto di Zendaya, musa di Levinson, è una giovane stella ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) C’è unatra. In un acceso confronto due a due,andsumette teatralmente in scena un rapporto sentimentale; i protagonisti si incontrano e si scontrano di continuo, in un susseguirsi di schermaglie amorose che sembrano non aver mai fine. Diretto dall’acclamato ideatore della serie Euphoria, Sam Levinson, ilha la particolarità di essere stato girato e completato dopo lo scoppio della pandemia. Un budget limitato, un unico luogo che fa da sfondo a una storia che si svolge nell’arco di una notte. Lui, interpretato da John David Washington, è un regista arrogante, talentuoso, passionale e un po’ narcisista. Lei, che ha il volto di, musa di Levinson, è una giovane stella ...

_diana87 : Il #5febbraio arriva #MalcolmandMarie su #Netflix, un film sulla sottile linea tra amore e odio che è anche una rif… - cavensos : 'Malcolm and Marie': Zendaya explica su 'honesto' proceso colaborativo con Sam Levinson - xiaotunes : @rataoisdead O novo da zendaya, malcolm and marie - _diana87 : Comunque io ve lo dico, le recensioni negative su Malcolm and Marie sono un po' troppo crudeli, ma ne parleremo tra qualche ora ?? - thegabssanttos : Ansiosa pra Malcolm and Marie ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Malcolm and Zendaya: "Il mio Instagram è solo mio"

L'ha raccontato nel podcast The HFPA in Conversation in un'intervista con la giornalista Aniko Navai: un'intervista partita dal suo nuovo film in uscita Malcolm & Marie che è stata anche un'...

Malcolm & Marie, il film Netflix con Zendaya e John David Washington

Malcolm & Marie, tutto sul film Nel 2019 il regista e sceneggiatore Sam Levinson era impegnato insieme a Zendaya nelle riprese della serie TV 'Euphoria'. Quando la pandemia di Coronavirus ha ...

Malcolm and Marie su Netflix, recensione del film con Zendaya OptiMagazine Malcolm & Marie, il film Netflix con Zendaya e John David Washington

Esce in streaming il 5 febbraio e ha polarizzato la critica: ecco tutto quello che c'è da sapere, compresi trama, trailer e recensioni ...

Diventare John David Washington

Prima di essere un attore, John David Washington – nato a Los Angeles, classe 1984 – è stato uno sportivo: ha giocato a football, è arrivato a livelli altissimi, e poi si è infortunato. La sua vita è ...

L'ha raccontato nel podcast The HFPA in Conversation in un'intervista con la giornalista Aniko Navai: un'intervista partita dal suo nuovo film in uscita& Marie che è stata anche un'...& Marie, tutto sul film Nel 2019 il regista e sceneggiatore Sam Levinson era impegnato insieme a Zendaya nelle riprese della serie TV 'Euphoria'. Quando la pandemia di Coronavirus ha ...Esce in streaming il 5 febbraio e ha polarizzato la critica: ecco tutto quello che c'è da sapere, compresi trama, trailer e recensioni ...Prima di essere un attore, John David Washington – nato a Los Angeles, classe 1984 – è stato uno sportivo: ha giocato a football, è arrivato a livelli altissimi, e poi si è infortunato. La sua vita è ...