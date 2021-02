Mahmood è tornato con Inuyasha | ascolta il nuovo singolo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo quella perla che è Moonlight Popolare,con, pezzo che anticipa l’uscita deldisco previsto per la primavera. Il brano mi ha ricordato moltissimo Rapide, anche se a differenza della canzone che ha fatto da colonna sonora delle sfilate della Favolosa, in questo caso non è stato colpo di fulmine. Ovviamente non significa nulla, anche perché molti pezzi dimi hanno lasciato perplesso al primo ascolto e li ho amati dopo settimane.album 2021., il primo livello, out 03.02.21 presave: https://t.co/GPl7BwcwJx pic.twitter.com/pVMqETcW1z —(@Music) January 29, 2021FUORI A 00,00 https://t.co/gben5FoCHC pic.twitter.com/myRA1hwI2U — ...

Quando èa casa, lui ha scritto questo pezzo che abbiamo terminato poi io e Pacifico. Forse ... (, ndr)" Come vivrà Unica dopo la sua pubblicazione? " Di tour non se ne parla, non voglio ...Un brano con? 'Ha detto sì dopo un anno e mezzo'. Un sogno? ' Due concerti con Gino Paoli '. Ho imposto il colore giallo in copertina: mi èil ricordo di quando compravo qualsiasi ...Sarà un 2021 in cui Mahmood tornerà protagonista. In attesa del suo secondo album, il 3 febbraio arriva il singolo Inuyasha.Dopo giorni di indizi, Mahmood ha annunciato l’uscita del nuovo singolo INUYASHA, in radio dal 2 febbraio e prima traccia estratta dal nuovo atteso disco, a due anni da Gioventù bruciata. Nel 2020 il ...