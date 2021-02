LIVE Italia-Austria 1-1 ATP Cup, Berrettini-Thiem 6-2, 6-4 in DIRETTA: capolavoro del romano (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL DOPPIO DECISIVO TRA Italia ED Austria LE DICHIARAZIONI DI FOGNINI E Berrettini DOPO IL DOPPIO LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DECISIVO LA CRONACA DI Berrettini-Thiem LE DICHIARAZIONI DI MATTEO Berrettini LA CRONACA DI FOGNINI-NOVAK PROGRAMMA Italia-FRANCIA ATP CUP 3 FEBBRAIO: GLI ORARI E COME VEDERLA IN TV 3.14: Grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi per il doppio che deciderà la vittoria di questo match 3.13: Tanti i colpi vincenti di Berrettini, alcuni spettacolari, bene il servizio: un’iniezione di fiducia per l’azzurro che non aveva mai battuto un avversario nella top 4 della classifica mondiale 3.12: Un dominio ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL DOPPIO DECISIVO TRAEDLE DICHIARAZIONI DI FOGNINI EDOPO IL DOPPIO LADEL DOPPIO DECISIVO LA CRONACA DILE DICHIARAZIONI DI MATTEOLA CRONACA DI FOGNINI-NOVAK PROGRAMMA-FRANCIA ATP CUP 3 FEBBRAIO: GLI ORARI E COME VEDERLA IN TV 3.14: Grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi per il doppio che deciderà la vittoria di questo match 3.13: Tanti i colpi vincenti di, alcuni spettacolari, bene il servizio: un’iniezione di fiducia per l’azzurro che non aveva mai battuto un avversario nella top 4 della classifica mondiale 3.12: Un dominio ...

ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - JOFCBangladesh : Derby d'Italia in ?? Coppa Italia, Semi-Final Leg 1 ?? Stadio Giuseppe Meazza ?? 01:45 AM (Bangladesh Standard Time) ??… - infoitsport : LIVE Italia-Austria 1-1 ATP Cup, Berrettini-Thiem 6-2, 6-4 in DIRETTA: l'azzurro demolisce il numero 3 al mondo -