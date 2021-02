L’amore vince tutto

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 febbraio 2021) Non ho mai amato la festa di San Valentino. E mi sono sempre chiesto che senso abbia celebrare l’amore tra due persone in una data che altri hanno deciso per te. L’idea, poi, di uscire tutti nella stessa serata, ritrovarsi tutti negli stessi ristoranti, con gli stessi menù pensati per le coppie… Ecco, non mi ha mai entusiasmato. Quest’anno, poi, il 14 febbraio mi sembra ancora più lontano e più assurdo: con la pandemia, non solo è impossibile comportarsi come avveniva prima, è persino pericoloso.