Indennità Covid e bonus 2021 di febbraio: a chi spettano (Di martedì 2 febbraio 2021) A partire da oggi 2 febbraio è in programma l’accredito di somme relative ad una serie di contributi per famiglie, disoccupati e soggetti in particolare difficoltà: Indennità Covid e reddito di emergenza, Naspi, reddito cittadinanza, ex bonus Renzi, bonus bebè, pensioni, social card. bonus 1.000 euro Il primo contributo atteso dall’Inps per gli aventi diritto è l’Indennità onnicomprensiva Covid-19. Si tratta di una somma di mille euro a sostegno di chi si è trovato nei guai per via della crisi economica. La data di erogazione cambia da persona a persona (si può consultare il proprio fascicolo accedendo con le proprie credenziali Spid), ma si inizia da martedì 2 febbraio con i versamenti alla platea degli aventi diritto, composta ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) A partire da oggi 2è in programma l’accredito di somme relative ad una serie di contributi per famiglie, disoccupati e soggetti in particolare difficoltà:e reddito di emergenza, Naspi, reddito cittadinanza, exRenzi,bebè, pensioni, social card.1.000 euro Il primo contributo atteso dall’Inps per gli aventi diritto è l’onnicomprensiva-19. Si tratta di una somma di mille euro a sostegno di chi si è trovato nei guai per via della crisi economica. La data di erogazione cambia da persona a persona (si può consultare il proprio fascicolo accedendo con le proprie credenziali Spid), ma si inizia da martedì 2con i versamenti alla platea degli aventi diritto, composta ...

CrFiori : RT @CislNazionale: Situazione critica per #giovani, #donne, #autonomi. Urgono proroga blocco licenziamenti, cassa #COVID19 ed indennità e d… - TrainaVicio : RT @CislNazionale: Situazione critica per #giovani, #donne, #autonomi. Urgono proroga blocco licenziamenti, cassa #COVID19 ed indennità e d… - PacellaUbaldo : RT @CislNazionale: Situazione critica per #giovani, #donne, #autonomi. Urgono proroga blocco licenziamenti, cassa #COVID19 ed indennità e d… - a_laguardia : Prende il via la campagna di comunicazione per promuovere il bando per l'indennità COVID, che consente a ciascun la… - Cisl_Umbria : RT @CislNazionale: Situazione critica per #giovani, #donne, #autonomi. Urgono proroga blocco licenziamenti, cassa #COVID19 ed indennità e d… -