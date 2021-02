Il padrone è ricoverato da novembre, il cane lo aspetta tutte le mattine davanti alla porta (Di martedì 2 febbraio 2021) Bellissima storia da Pavia, dove da due mesi Billy, un meticcio di un paio d'anni, non vede più il suo padrone, ricoverato da novembre per il coronavirus. E da due mesi Billy ogni mattina si piazza ... Leggi su globalist (Di martedì 2 febbraio 2021) Bellissima storia da Pavia, dove da due mesi Billy, un meticcio di un paio d'anni, non vede più il suodaper il coronavirus. E da due mesi Billy ogni mattina si piazza ...

