Governo, tavolo di maggioranza in stallo su Arcuri. Fico stasera da Mattarella (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Riprende il tavolo di maggioranza a Montecitorio con la partecipazione di Italia Viva. Nonostante le parole di Renzi ai parlamentari (“non c’e’ intesa, non accettano mediazioni”), fonti di maggioranza spiegano alla Dire che i contatti tra i partiti sono in corso e non si sono interrotti. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Riprende il tavolo di maggioranza a Montecitorio con la partecipazione di Italia Viva. Nonostante le parole di Renzi ai parlamentari (“non c’e’ intesa, non accettano mediazioni”), fonti di maggioranza spiegano alla Dire che i contatti tra i partiti sono in corso e non si sono interrotti.

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - La7tv : #lariachetira @IvanScalfarotto (Italia Viva): 'Questo tavolo sta facendo ciò che il Presidente del Consiglio si è p… - AngelaGianoli : RT @solosumisura: per i renziani politica sarebbe far cadere un governo, dicendo che si doveva parlare di idee e programmi e poi sedersi al… - IlContiAndrea : Il tavolo tecnico in cerca di un Governo e di un programma “scritto” rimarrà operativo fino alle 18. Poi #Fico sali… -