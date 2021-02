Governo: Paragone, 'Draghi? Non col mio voto, ma M5S dirà sì' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Dopo il Covid, il Governo Draghi? Non col mio voto. Quel che era l'incubo peggiore inizia a materializzarsi, il voto di rottura che aveva portato tantissimi italiani a votare M5S e Lega sta diventando la Legislatura che finisce con un senso e finisce nel senso opposto. La politica ha avuto paura di concretizzare qual che nel paese si andava materializzando, la volontà di rottura. Tutti saranno lì a portare in processione Mario Draghi, come avvenne con Monti. Io considero Draghi non una risorsa per il paese, ma come colui che cominciò a tradire il Paese". Così l'ex senatore grillino Gianluigi Paragone, in un lungo video postato su Fb. Draghi "serve adesso per dare il colpo di grazia all'Italia come l'abbiamo conosciuto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Dopo il Covid, il? Non col mio. Quel che era l'incubo peggiore inizia a materializzarsi, ildi rottura che aveva portato tantissimi italiani a votare M5S e Lega sta diventando la Legislatura che finisce con un senso e finisce nel senso opposto. La politica ha avuto paura di concretizzare qual che nel paese si andava materializzando, la volontà di rottura. Tutti saranno lì a portare in processione Mario, come avvenne con Monti. Io consideronon una risorsa per il paese, ma come colui che cominciò a tradire il Paese". Così l'ex senatore grillino Gianluigi, in un lungo video postato su Fb."serve adesso per dare il colpo di grazia all'Italia come l'abbiamo conosciuto. ...

