GfVip, “Ora ci sono le prove!”: accuse pesanti a Samantha De Grenet (Di martedì 2 febbraio 2021) Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono forse il duo più scoppiettante della casa del Grande Fratello Vip. La loro amicizia è talmente solida che i fan hanno coniato anche un nome per la coppia, “Rosmello”, dall’unione di Rosalinda e Mello. Ieri sera Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui la modella brasiliana e l’ex Adua Del Vesco erano intente a coccolarsi, in cui si percepisce che tra le due potrebbe esserci qualcosa di più che una semplice amicizia. Il commento di Samantha De Grenet alla clip ha scaturito reazioni di disappunto nella casa, ma anche fuori. >> Alda D’Eusanio, il verdetto sulla squalifica al GF Vip è nelle mani del pubblico: ma è bufera sul risultato Il commento della De Grenet A sentire i fan delle Rosmello, Samantha De Grenet non avrebbe gradito ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Dayane Mello e Rosalinda Cannavòforse il duo più scoppiettante della casa del Grande Fratello Vip. La loro amicizia è talmente solida che i fan hanno coniato anche un nome per la coppia, “Rosmello”, dall’unione di Rosalinda e Mello. Ieri sera Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui la modella brasiliana e l’ex Adua Del Vesco erano intente a coccolarsi, in cui si percepisce che tra le due potrebbe esserci qualcosa di più che una semplice amicizia. Il commento diDealla clip ha scaturito reazioni di disappunto nella casa, ma anche fuori. >> Alda D’Eusanio, il verdetto sulla squalifica al GF Vip è nelle mani del pubblico: ma è bufera sul risultato Il commento della DeA sentire i fan delle Rosmello,Denon avrebbe gradito ...

GrandeFratello : Basta una parola... basta un “Tommy” detto da “Fra” ?? Basta questo per dire che la bellezza è qui, ora ?? #GFVIP - pomeriggio5 : ?? A #Pomeriggio5 parliamo di #GFVip! (anche se ora è più #tzvip e #sovip) - LudovicaValerio : RT @BasiniLaura: Questo è Pierpaolo che nella notte dove è stato eletto non ha neanche festeggiato, ha consolato Zelletta cucinando anche p… - HedaLexaIsBack : RT @mounds_shame: Comunque quando Tommaso uscirà, scoprirà della carriera distrutta di Iconize e dovrà ringraziare proprio Dayane. Non vedo… - LauraMa70360422 : RT @BasiniLaura: Questo è Pierpaolo che nella notte dove è stato eletto non ha neanche festeggiato, ha consolato Zelletta cucinando anche p… -