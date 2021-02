Folla in strada a Napoli, De Luca: “Ai baretti assembramenti irresponsabili, rischiamo di chiudere” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Tenetevi le mascherine pure quando andate a dormire, siamo in zona gialla da settimane ma non e’ un regalo, se facciamo gli squinternati tra una settimana chiudiamo tutto. Lo dico ai giovani, chi si toglie la mascherina non e’ un fenomeno ma un imbecille fenomenale“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione dell’inaugurazione di un treno ‘Rock‘ a Napoli. “Gli assembramenti – ha detto – di questo fine settimana sono irresponsabili, non è che la sera andiamo ai baretti e facciamo quello che ci pare, ho visto centinaia di persone senza mascherine, ma stiamo scherzando? Il problema lo risolviamo quando finiamo la vaccinazione”. “Siamo in zona gialla da parecchie settimane, ma questo non è un regalo: è una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tenetevi le mascherine pure quando andate a dormire, siamo in zona gialla da settimane ma non e’ un regalo, se facciamo gli squinternati tra una settimana chiudiamo tutto. Lo dico ai giovani, chi si toglie la mascherina non e’ un fenomeno ma un imbecille fenomenale“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dein occasione dell’inaugurazione di un treno ‘Rock‘ a. “Gli– ha detto – di questo fine settimana sono, non è che la sera andiamo aie facciamo quello che ci pare, ho visto centinaia di persone senza mascherine, ma stiamo scherzando? Il problema lo risolviamo quando finiamo la vaccinazione”. “Siamo in zona gialla da parecchie settimane, ma questo non è un regalo: è una ...

