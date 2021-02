Fico da Mattarella | trattativa fallita Ora il Conte Ter ora è più lontano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Chi si aspettava che le parti si fossero venute incontro rimarrà deluso: ilTer ora è più. Perché il presidente della Camera Robertopoco dopo le 19 è arrivato al Quirinale per riferire l’esito del suo mandato esplorativo al Capo dello Stato.tra partiti della maggioranza, fumata nera. Per i 5Stelle e il Pd il muro è stato alzato dai colleghi di Italia Viva, secondo Renzi invece a mettere ostacoli alla formazione del governo sono stati Vito Crimi, Luigi Di Maio e (in parte) Nicola Zingaretti. Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della exmaggioranza. Ringraziamo il presidentee ci affidiamo alla saggezza ...

lorepregliasco : Fico: ho comunicato al presidente Mattarella l'esito del mandato. Permangono distanze, non c'è unanime disponibilit… - fattoquotidiano : STASERA FICO VA DA MATTARELLA Le assordanti voci sulla trattativa per i ministri dell’eventuale Conte III sono ovvi… - NicolaPorro : #Fico ha terminato il primo giro di #consultazioni e oggi andrà dal presidente #Mattarella. Ecco cosa gli dirà e co… - Agenzia_Ansa : FLASH #Mattarella, incarico ad alto profilo #ANSA - i_poteri_forti : Provo a immaginare il Presidente Mattarella costretto a discutere di questa situazione con Roberto Fico. Faccio fatica -

...Robertolasciava Montecitorio per recarsi al Quirinale, dopo la rottura di Matteo Renzi che poco prima su Twitter aveva annunciato la decisione di affidarsi al presidente Sergio. Il ...... il Presidente della Camera Robertosi appresta (alle 20.30) a salire al Quirinale per rimettere - almeno così sembra al momento - la palla in mano al Capo dello Stato Sergio. Veti ...Roma - Governo, la diretta della crisi. La trattativa per il Conte ter è fallita. Fico lo ha ufficializzato al termine dell'incontro al Colle con Mattarella durato circa mezz'ora. Il confronto tra i p ...Fico parla di distanze che “permangono” e che non permettono di dare vita a una nuova maggioranza, basandosi sulle forze politiche che sostenevano già il Conte bis. Fico conclude: “Ringrazio il presid ...