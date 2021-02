David Zulli online con il video di “Ieri sera ho visto Paz”

simonettabumbi : DAVID ZULLI | E’ online il videoclip “Ieri sera ho visto Paz” - bumbiMediaPress : DAVID ZULLI | E’ online il videoclip “Ieri sera ho visto Paz” -

Ultime Notizie dalla rete : David Zulli

IlMohicano_MilanoSound

Il nuovo pezzo di'Lo specchio della città' racconta con ironia, e con la collaborazione dell'Ama, la cattiva abitudine di alcuni cittadiniDavid Zulli online su YouTube con il video di “Ieri sera ho visto Paz”, secondo brano estratto dal nuovo album 2Q20 (due-cu-due-zero) E’ online il videoclip de ‘Ieri sera ho visto Paz’, secondo brano ...The newest New Haven police officers shook hands and hugged at the end of their swearing-in ceremony Friday, celebrating having earned the opportunity to represent the city and aid its residents in a ...