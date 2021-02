Crisi di governo, Mattarella attende Fico, ma non è disponibile a concedere altro tempo: convergenza su Conte oppure si procederà con nuove consultazioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di governo, Mattarella attende Fico: ecco quali sono le intenzioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella attende al Quirinale entro la serata di martedì 2 febbraio il presidente della Camera, Roberto Fico, al quale ha affidato un mandato esplorativo con il compito di verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai partiti che sostenevano il precedente esecutivo e risolvere così la Crisi di governo. Il presidente della Repubblica si aspetta da Fico risposte chiare e non ulteriori indugi da parte dei partiti. Per questo motivo, se Fico gli chiedesse di poter fare un nuovo giro di consultazioni, la risposta del Capo dello Stato ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021)di: ecco quali sono le intenzioni del presidente della Repubblica Sergioal Quirinale entro la serata di martedì 2 febbraio il presidente della Camera, Roberto, al quale ha affidato un mandato esplorativo con il compito di verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai partiti che sostenevano il precedente esecutivo e risolvere così ladi. Il presidente della Repubblica si aspetta darisposte chiare e non ulteriori indugi da parte dei partiti. Per questo motivo, segli chiedesse di poter fare un nuovo giro di, la risposta del Capo dello Stato ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - Bernattia : Condivido molte delle questioni che hanno spinto #Renzi e #ItaliaViva a aprire la crisi ma... Il MES era fondamenta… - TonusAldo : RT @tempoweb: ? Fumata nera al tavolo della crisi ? I partiti non trovano l'accordo, avanza #Draghi ? Nel #Lazio il #vaccino agli over 80 è… -