Covid Messina, la Cisl: “E’ emergenza case di riposo” (Di martedì 2 febbraio 2021) «Numeri pesanti che mettono i brividi. E, ancora oggi, leggere il dato dei contagiati di Collereale deve fare riflettere ma anche dare una scossa per agire». La Cisl di Messina e la Fnp Cisl ripropongono con forza la necessità di un tavolo di confronto e, soprattutto, di un monitoraggio costante delle strutture che ospitano anziani Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 2 febbraio 2021) «Numeri pesanti che mettono i brividi. E, ancora oggi, leggere il dato dei contagiati di Collereale deve fare riflettere ma anche dare una scossa per agire». Ladie la Fnpripropongono con forza la necessità di un tavolo di confronto e, soprattutto, di un monitoraggio costante delle strutture che ospitano anziani

