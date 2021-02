Coordinatore di dipartimento disciplinare, può essere anche il supplente con incarico al 30 giugno (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Dirigente scolastico nei propri doveri d’ufficio deve provvedere all’organizzazione efficiente della vita scolastica. Ciò presuppone l'attribuzione di numerose deleghe tra le quali il Coordinatore del dipartimento disciplinare. Cosa dice la Legge sulla possibilità o meno di individuare, per tale ruolo, docenti con contratto a tempo determinato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Dirigente scolastico nei propri doveri d’ufficio deve provvedere all’organizzazione efficiente della vita scolastica. Ciò presuppone l'attribuzione di numerose deleghe tra le quali ildel. Cosa dice la Legge sulla possibilità o meno di individuare, per tale ruolo, docenti con contratto a tempo determinato. L'articolo .

PazuDaemon : CANTAVA LA MANNOIA: COME SI CAMBIA ... PARROCCHIA PER UN INCARICO PRESTIGIOSO! QUESTO È IL PRIMARIO CHE SIMPATIZZAV… - Che_Jordan : @aladinae12 @MamolkcsMamol Intanto ora c'è Bassetti promosso dall'azienda sanitaria regionale, coordinatore del nuo… - RP_Legal_Tax : Il 4 febbraio, alle ore 16:30, Piero Magri, coordinatore del nostro dipartimento penale, parteciperà in veste di re… - RP_Legal_Tax : Il 4 febbraio, alle ore 16:30, Piero Magri, coordinatore del nostro dipartimento penale, parteciperà in veste di re… - zangaridelbalzo : RT @RicercaUnipi: ?? Graziano Ranocchia ??è il nostro Ricercatore del mese: ?? Prof. Ordinario di Papirologia presso il Dipartimento di Filol… -