Convocati Juventus per l’Inter: out Dybala e Ramsey. C’è Peeters (Di martedì 2 febbraio 2021) L’elenco dei Convocati di mister Andrea Pirlo per la sfida di Coppa Italia tra Inter e Juventus in programma stasera a San Siro La Juventus è in partenza per Milano, dove affronterà l’Inter. Questa sera alle 20.45 semifinale di andata di Coppa Italia. Ecco i giocatori Convocati da Mister Pirlo per la gara di questa sera. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Out gli infortunati Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Convocato fra gli altri Daouda Peeters, centrocampista 1999 della Juventus U23. ?? ??? ??? ????? ??? #?????????! ??#CoppaItalia #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/6zfXT4oiOS — JuventusFC (@Juventusfcen) February 2, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) L’elenco deidi mister Andrea Pirlo per la sfida di Coppa Italia tra Inter ein programma stasera a San Siro Laè in partenza per Milano, dove affronterà. Questa sera alle 20.45 semifinale di andata di Coppa Italia. Ecco i giocatorida Mister Pirlo per la gara di questa sera. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Out gli infortunati Pauloe Aaron. Convocato fra gli altri Daouda, centrocampista 1999 dellaU23. ?? ??? ??? ????? ??? #?????????! ??#CoppaItalia #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/6zfXT4oiOS —FC (@fcen) February 2, 2021 Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : I convocati per #JuveSpal: Ronaldo a riposo, c'è Alex Sandro ?? - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveGianaErminio ?? - infoitsport : La società vuole far tornare Dzeko tra i convocati per la partita contro la Juventus - Gianlucamari89 : RT @albo_interista: I convocati della Juventus per il match di domani: Arbitro: Calvarese Assistenti: Carbone e Peretti IV uomo: Massa VAR… - VoceGiallorossa : ?? La società vuole far tornare @EdDzeko tra i convocati per la partita contro la Juventus #ASRoma #JuventusRoma -