Colpo ai clan siciliani | un' avvocatessa-boss tra i 23 fermati 

(Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - I carabinieri del Ros hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, nei confronti di 23 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso (Cosa nostra e Stidda), concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale, tentata estorsione ed altri reati aggravati, poiché commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose. In azione, nell'ambito dell'operazione denomina "Xydi", anche i carabinieri dei comandi provinciali di Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Palermo, del XII Reggimento Sicilia, dello Squadrone eliportato Cacciatori Sicilia e del nono nucleo elicotteri. Aggirato il 41 bis Ci sono 6 capi Mafia, 3 esponenti della Stidda oltre a due esponenti delle forze dell'ordine, al padrino latitante Matteo Messina Denaro e ...

L'indagine del Ros ha svelato come i boss, anche se ristretti al 41 bis, riuscivano a comunicare con l'esterno, a riorganizzare i clan, a tramare, a passarsi messaggi anche tra di loro attraverso una ...Il suo studio era stato scelto come base logistica dei clan perché la legge limita le attività investigative negli uffici degli avvocati. L'inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Palermo. Gli ...Le accuse: associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale, tentata estorsione ed altri reati aggravati. L'inchiesta del Ros ...