Claudia Gerini stasera ospite a “Ti sento” | l’infanzia e la canzone speciale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Saràil terzodi Pierluigi Diaco nel programma di Rai2 “Ti” in onda martedì 2 febbraio alle 00.05. Continua l’immersione totalizzante nei suoni e nelle suggestioni emotive proposte da Pierluigi Diaco ai suoi ospiti. Dopo Roberto Mancini e Donatella Rettore, saràa farsi coinvolgere in una esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili. Anche stavolta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

OfficialASRoma : ??????? Andrea, Martina, Fabrizio e Giordana come commentatori d'eccezione del gol di Calafiori contro lo Young Boys… - valeriazuppa1 : Grazie Claudia Gerini....set De Cecco...che sguardo!!!#CanYaman #DeCecco - SMSNEWSOFFICIAL : Claudia Gerini è l’ospite di Pierluigi Diaco nella nuova puntata di “Ti Sento” - jekkin2 : Anche Francesco Pannofino e Claudia Gerini potrebbero essere interessanti da vedere condurre il #concertone del Pri… - seasplu : • Claudia Gerini Brava, bella e simpatica. Ha fatto molti tra i miei film italiani preferiti?? -

Burraco fatale Genere: commedia sentimentale, Angela Finocchiaro , Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti sono le protagoniste di "Burraco fatale", film che ruota attorno a un gruppo di ...Oggi, possiamo osservare un suo lavoro nel corso della pubblicità con Can Yaman e, che sponsorizzano la pasta De Cecco.