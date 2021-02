Chi è Serena Cappello | la moglie di Mario Draghi

(Di martedì 2 febbraio 2021) Chi è ladi, l’ex presidente della BCE che è stato convocato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per formare un governo? Si chiama Maria Serenella (ed è sposata con il probabile futuro premier dal 1973. La donna proviene da una famiglia nobile essendo una discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, Bianca, ed è esperta di letteratura inglese.hanno avuto due figli: Federica(laureata in biologia con tanto di master preso a New York sul business. Attualmente dirige una multinazionale che cura le biotecnologie) e Giacomo(laureato presso la Bocconi e attualmente trader finanziario presso la Morgan ...

EugenioCardi : @serenaviani A chi lo dici, Serena... ?? - gigante_enza : RT @Laura20174972: Sai la gente è strana prima ti odia e poi ti ama .. improvvisamente ....o prima ti ama e poi ti odia....chi ti vuole ben… - mitsuk0u_ : Già è una cornuta di suo e sta sempre a cercare lo scontro ma poi è pure egocentrica e pensa io cerchi zuffe con le… - PashaYaman : RT @Laura20174972: Sai la gente è strana prima ti odia e poi ti ama .. improvvisamente ....o prima ti ama e poi ti odia....chi ti vuole ben… - Kr81RS : RT @Laura20174972: Sai la gente è strana prima ti odia e poi ti ama .. improvvisamente ....o prima ti ama e poi ti odia....chi ti vuole ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Serena

TPI

Intanto Belen condivide sui suoi profili momenti dispensieratezza col suo compagno. Lunedì primo febbraio è stato il compleanno di Antonino, che ha compiuto 26 anni. Per l'occasione Belen ha ...Grandi condannata e poi risarcita per cocaina e fallita con un ristorante in Romagna, e che ... E conandava? "Con signore di una certa età. E faceva la corte alle mie colleghe, che pur di ...Crisi di Governo: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato al Quirinale Mario Draghi: chi è? Biografia e carriera ...Tra attualità e intrattenimento. Domenica sera, il programma di Barbara D’Urso dovrà scontrarsi nuovamente con la fiction Mina Settembre di Serena Rossi. Live – Non è la D’Urso torna il 31 gennaio con ...