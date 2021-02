Chaos Walking | rilasciati i character poster

Leggi su tuttotek

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sono stati pubblicati idiche ritraggono Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Cynthia Erivo, Nick Jonas e David Oyelowo Dopo essere stato rimandato più e più volte,è finalmente pronto per il debutto sul grande schermo: il 5 Marzo 2021, infatti, Lionsgate rilascerà il film con protagonisti Daisy Ridley e Tom Holland. Lo scorso Dicembre, era stata rilasciata una breve clip che rivelava la data d’uscita del film, e aggiungeva una spiegazione ai continui rimandi: Sappiamo quanto questo film sia importante per voi, quindi vogliamo assicurarci di offrirvi la migliore e più sicura esperienza di visione rimandando la data un po’ più in là. Sappiamo che siete tutti impazienti, ma ne varrà la pena! we know how important this movie is to a ...