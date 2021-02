Carlotta Dell’Isola raccomandata da Alessia Marcuzzi? Ora parla la stessa conduttrice: “È successo quando è finito Temptation” (Di martedì 2 febbraio 2021) In questi giorni Carlotta Dell’Isola è stata attaccata da Sofia Calesso, anche lei ex Temptation Island. La Calesso si è lasciata andare a dichiarazioni molto forti ai microfoni di Meteoweek: “Qualcuno mi ha detto due giorni fa che probabilmente Carlotta arriverà in finale. Non solo è scioccante così, ma ce la ritroveremo anche alla fine”. E ancora: “Per contratto lei non dovrebbe essere al Gf Vip a meno che, e questo è ormai appurato, non abbia avuto delle conoscenze così forti che si spiegano tutto, mi riferisco a Facchinetti e la Marcuzzi”. Pesante pesantissimo, sicuramente non parole da poco quelle che hanno investito l’ignara Carlotta Dell’Isola e la conduttrice Alessia Marcuzzi. Ma vediamo come si è evoluta la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) In questi giorniè stata attaccata da Sofia Calesso, anche lei exIsland. La Calesso si è lasciata andare a dichiarazioni molto forti ai microfoni di Meteoweek: “Qualcuno mi ha detto due giorni fa che probabilmentearriverà in finale. Non solo è scioccante così, ma ce la ritroveremo anche alla fine”. E ancora: “Per contratto lei non dovrebbe essere al Gf Vip a meno che, e questo è ormai appurato, non abbia avuto delle conoscenze così forti che si spiegano tutto, mi riferisco a Facchinetti e la”. Pesante pesantissimo, sicuramente non parole da poco quelle che hanno investito l’ignarae la. Ma vediamo come si è evoluta la ...

trash_italiano : Ci pensate che la puntata in più del #GFVIP che ci hanno rifilato servirà solo per eliminare Carlotta Dell'Isola? ?? - PazzeskaMilano2 : Ma voi vi ricordate che fino a ieri c’era Carlotta Dell’Isola nella casa? Che comunque ricordiamo ha preso più voti… - infoitcultura : GF Vip in puntata, Carlotta dell’Isola e Nello: proposta di matrimonio in diretta - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, proposta di matrimonio per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino (Video) #gfvip #gfvip5 #tzvip - Cioilnervoso : RT @DegraTina: Ciao raga io ho appena capito che Carlotta si chiama davvero Carlotta dell'Isola e non era per specificare che aveva fatto T… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola GF Vip, Signorini “spoilera” l’uscita di Matilde Brandi? Notizie.it