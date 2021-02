Carlotta Dell’Isola raccomandata? Arriva la replica di Alessia Marcuzzi (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessia Marcuzzi ha replicato circa le insinuazioni fatte sulla ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip. Infatti ieri Carlotta è stata eliminata dal gioco Stando alle insinuazioni di Sofia Calesso, che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con Carlotta Dell’Isola, la giovane avrebbe preso parte al reality di Canale 5 perché sarebbe stata agevolata da una presunta conoscenza con la conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha condotto il ‘reality dei sentimenti’ andato in onda la scorsa estate. “Avendo fatto Temptation Island, conosco i termini di un contratto che tutte noi abbiamo. Noi abbiamo fatto l’edizione con Filippo Bisciglia e il contratto scadeva il 30 di novembre. Da quel momento saremmo state un po’ più libere e loro, avendo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021)hato circa le insinuazioni fatte sulla ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip. Infatti ieriè stata eliminata dal gioco Stando alle insinuazioni di Sofia Calesso, che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con, la giovane avrebbe preso parte al reality di Canale 5 perché sarebbe stata agevolata da una presunta conoscenza con la conduttrice, che ha condotto il ‘reality dei sentimenti’ andato in onda la scorsa estate. “Avendo fatto Temptation Island, conosco i termini di un contratto che tutte noi abbiamo. Noi abbiamo fatto l’edizione con Filippo Bisciglia e il contratto scadeva il 30 di novembre. Da quel momento saremmo state un po’ più libere e loro, avendo ...

trash_italiano : Ci pensate che la puntata in più del #GFVIP che ci hanno rifilato servirà solo per eliminare Carlotta Dell'Isola? ?? - PazzeskaMilano2 : Ma voi vi ricordate che fino a ieri c’era Carlotta Dell’Isola nella casa? Che comunque ricordiamo ha preso più voti… - infoitcultura : GF Vip in puntata, Carlotta dell’Isola e Nello: proposta di matrimonio in diretta - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, proposta di matrimonio per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino (Video) #gfvip #gfvip5 #tzvip - Cioilnervoso : RT @DegraTina: Ciao raga io ho appena capito che Carlotta si chiama davvero Carlotta dell'Isola e non era per specificare che aveva fatto T… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola GF Vip, Signorini “spoilera” l’uscita di Matilde Brandi? Notizie.it