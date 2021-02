Can Yaman e DayDreamer, rivelato il retroscena dietro le quinte con Sanem (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Can Yaman e DayDreamer, la rivelazione da dietro le quinte della serie: ecco cos’è successo davvero tra lui e Sanem. Can Yaman e DayDreamer, ecco cos’è successo sul set tra lui Sanem, interpretata da Demet Özdemir: il retroscena inaspettato. A parlare è stata la costumista della soap opera che ha rilasciato un’intervista a DayDreamer Magazine, Leggi su youmovies (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Can, la rivelazione daledella serie: ecco cos’è successo davvero tra lui e. Can, ecco cos’è successo sul set tra lui, interpretata da Demet Özdemir: ilinaspettato. A parlare è stata la costumista della soap opera che ha rilasciato un’intervista aMagazine,

RollingStoneita : Il successo soap, il gossip (vero o presunto) featuring #dilettaleotta , l’ipotesi #Sanremo . Tutto quello che c’è… - ziavalery : DOVE DEVO FIRMARE PER AVERE UN RAGAZZO COME CAN DIVIT/YAMAN #DayDreamerPrimeTime #Askdedigin - EmiliaIelpo : RT @irEm_9910: Can Divit/Yaman con questo Outfit è I L L E G A L E ???? #DayDreamerPrimeTime - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Il successo soap, il gossip (vero o presunto) featuring #dilettaleotta , l’ipotesi #Sanremo . Tutto quello che c’è da… - CxFrancesca : RT @irEm_9910: Can Divit/Yaman con questo Outfit è I L L E G A L E ???? #DayDreamerPrimeTime -