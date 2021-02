Brexit: un mese dopo la fine dei negoziati (Di martedì 2 febbraio 2021) Già dal referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea del 2016, che ha sancito la vittoria dei favorevoli all’uscita dall’Ue con il 51,89%, contro il 48,11% dei contrari, la discussione sugli effetti post-Brexit sono diventate centrali per le sorti dell’economia britannica. (Photo by PAUL FAITH/AFP via Getty Images)dopo il risultato del referendum il governo britannico in data 29 marzo 2017 ha dato via al meccanismo di recesso previsto dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE). Avviando così i negoziati con un Accordo di Recesso che oggi regolamenta tutti quei temi centrali, a partire delle questioni finanziarie. I negoziati hanno avuto una durata più lunga del previsto e si sono conclusi con non poche difficoltà solo alla fine del 2020. Sul tema la BBC ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021) Già dal referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea del 2016, che ha sancito la vittoria dei favorevoli all’uscita dall’Ue con il 51,89%, contro il 48,11% dei contrari, la discussione sugli effetti post-sono diventate centrali per le sorti dell’economia britannica. (Photo by PAUL FAITH/AFP via Getty Images)il risultato del referendum il governo britannico in data 29 marzo 2017 ha dato via al meccanismo di recesso previsto dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE). Avviando così icon un Accordo di Recesso che oggi regolamenta tutti quei temi centrali, a partire delle questioni finanziarie. Ihanno avuto una durata più lunga del previsto e si sono conclusi con non poche difficoltà solo alladel 2020. Sul tema la BBC ...

jdroad : @certainregard La Brexit c'è già stata un mese fa, le merci passano, c'è solo del paperwork in più (le aziende non… - TyDany : Gli effetti di Brexit, un mese dopo - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Per via della #Brexit, il volume del traffico merci nei porti tra #Irlanda e #UE è raddoppiato nel mese di gennaio risp… - mariasole813 : RT @GoodbyePopulism: A un mese dal divorzio dall'UE???? per le imprese britanniche la #Brexit è 'come l'inferno di Dante'. Chi lo avrebbe ma… - AndreaLompio53 : RT @GoodbyePopulism: A un mese dal divorzio dall'UE???? per le imprese britanniche la #Brexit è 'come l'inferno di Dante'. Chi lo avrebbe ma… -