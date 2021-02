Aperte le iscrizioni per il torneo di FIFA21 Club Scouting Challenge PS4 in collaborazione con l’Inter (Di martedì 2 febbraio 2021) Continua la collaborazione tra Sony Interactive Entertainment Italia e la squadra di calcio dell’Inter, questa volta nell’ambito degli eSports. Grazie a questa partnership, infatti, tutti gli appassionati di calcio potranno cimentarsi nel torneo FIFA 21 Club Scouting Challenge, organizzato da ESL Italia, in esclusiva su PlayStation®4 (PS4™). Le iscrizioni sono Aperte a partire da oggi, 1° febbraio 2021 e tutti i giocatori potranno sfidarsi in 4 Cup per proseguire il torneo e tentare di vincere moltissimi premi in palio. Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalla piattaforma ESL Play, accedendo a compete.playstation.com oppure direttamente da PS4 accedendo a “Tornei” nella sezione “Eventi” della dashboard. Ogni settimana si ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 2 febbraio 2021) Continua latra Sony Interactive Entertainment Italia e la squadra di calcio del, questa volta nell’ambito degli eSports. Grazie a questa partnership, infatti, tutti gli appassionati di calcio potranno cimentarsi nelFIFA 21, organizzato da ESL Italia, in esclusiva su PlayStation®4 (PS4™). Lesonoa partire da oggi, 1° febbraio 2021 e tutti i giocatori potranno sfidarsi in 4 Cup per proseguire ile tentare di vincere moltissimi premi in palio. Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalla piattaforma ESL Play, accedendo a compete.playstation.com oppure direttamente da PS4 accedendo a “Tornei” nella sezione “Eventi” della dashboard. Ogni settimana si ...

mascalzonesbt : Aperte le iscrizioni al corso di formazione Gratuito 'Tecnico della progettazione formativa' -… - bitcityit : Amazon: aperte le iscrizioni alla seconda edizione italiana di Amazon Campus Challenge: Un’esperienza concreta nel… - Nextplayer_it : Aperte le iscrizioni per il torneo di FIFA 21 Club Scouting Challenge PS4 in collaborazione con l’Inter - BenedettoManila : RT @Unionbirrai: Aperte le iscrizioni per la 5a edizione del corso di degustazione #birra di I livello di #UBAcademy. Iscriviti ora: https:… - SerialGamerITA : Aperte le iscrizioni per il torneo di FIFA21 Club Scouting Challenge PS4 in collaborazione #easports #fifa21 #sony -