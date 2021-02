Alessia Marcuzzi trent’anni in tv, la confessione sul momento più difficile della sua carriera: «Fu doloroso» (Di martedì 2 febbraio 2021) Instancabile sul lavoro, Alessia Marcuzzi festeggia quest’anno i tre decenni di carriera: giovanissima quando esordì a Telemontecarlo con lo show Attenti al dettaglio, la conduttrice romana tira un po’ le somme in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Da 20 anni parte della grande famiglia de Le Iene, Alessia debuttò in studio riempendo il vuoto ‘ingombrante’ lasciato da Simona Ventura. Diventato uno dei volti più amati della televisione italiana, la Marcuzzi – che è anche imprenditrice – si è cimentata poi in importanti conduzioni in solitaria: dal Grande Fratello a L’isola dei Famosi, al più recente Temptation Island nelle sue versioni Vip e Nip. Leggi anche >> Alessia Marcuzzi e le sue più profonde paure: «Sono piena di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Instancabile sul lavoro,festeggia quest’anno i tre decenni di: giovanissima quando esordì a Telemontecarlo con lo show Attenti al dettaglio, la conduttrice romana tira un po’ le somme in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Da 20 anni partegrande famiglia de Le Iene,debuttò in studio riempendo il vuoto ‘ingombrante’ lasciato da Simona Ventura. Diventato uno dei volti più amatitelevisione italiana, la– che è anche imprenditrice – si è cimentata poi in importanti conduzioni in solitaria: dal Grande Fratello a L’isola dei Famosi, al più recente Temptation Island nelle sue versioni Vip e Nip. Leggi anche >>e le sue più profonde paure: «Sono piena di ...

