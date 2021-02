Vaccini: arrivate in Toscana 4.510 dosi da Moderna. Attese 32mila dosi da Pfizer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fronte dei Vaccini: arrivate oggi, 1 febbraio, in Toscana, 4.510 nuove dosi dall'azienda statunitense Moderna. Di queste, 1.540 dosi sono state consegnate alla Asl Nord Ovest, 1.980 alla Centro e 990 alla Sud Est. Domani, martedì 2 febbraio, invece, sono Attese le nuove 31.590 dosi di vaccino di produzione Pfizer-BioNTech Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fronte deioggi, 1 febbraio, in, 4.510 nuovedall'azienda statunitense. Di queste, 1.540sono state consegnate alla Asl Nord Ovest, 1.980 alla Centro e 990 alla Sud Est. Domani, martedì 2 febbraio, invece, sonole nuove 31.590di vaccino di produzione-BioNTech

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Vaccini: in Campania arrivate 8190 dosi, domani le altre 33.930 - FirenzePost : Vaccini: arrivate in Toscana 4.510 dosi da Moderna. Attese 32mila dosi da Pfizer - OperaFisista : Vaccini:Campania; arrivate 8190 dosi, domani le altre 33.930 - Campania - - mattinodinapoli : Vaccini: in Campania arrivate 8190 dosi, domani le altre 33.930 - Ultron65 : RT @qn_lanazione: Vaccini anti covid: arrivate in #Toscana 4510 dosi di Moderna -