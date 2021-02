Tragico schianto, bimbo di 4 anni muore sul colpo. Gravi mamma e sorellina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi a Casal Velino, comune in provincia di Salerno. Per cause ancora da accertare un’auto è finita in un canale che costeggia la carreggiata. A bordo del mezzo mamma e due figli. Per il più piccolo di 4 anni non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I soccorsi sono scattati immediatamente. mamma e sorellina sono stati trasportate in ospedale, a quanto si apprende dai media locali le lori condizioni sarebbero Gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto, oltra all’ambulanza e all’automedica, anche una pattuglia della locale stazione dei carabinieri alla quale adesso spetta fare piena chiarezza sulla dinamica. . Probabilmente la donna e i due bambini tornavano a casa da scuola. L’automobile, una Kia, sarebbe sbandata, per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)incidente nel primo pomeriggio di oggi a Casal Velino, comune in provincia di Salerno. Per cause ancora da accertare un’auto è finita in un canale che costeggia la carreggiata. A bordo del mezzoe due figli. Per il più piccolo di 4non c’è stato nulla da fare, è morto sul. I soccorsi sono scattati immediatamente.sono stati trasportate in ospedale, a quanto si apprende dai media locali le lori condizioni sarebberoma non in pericolo di vita. Sul posto, oltra all’ambulanza e all’automedica, anche una pattuglia della locale stazione dei carabinieri alla quale adesso spetta fare piena chiarezza sulla dinamica. . Probabilmente la donna e i due bambini tornavano a casa da scuola. L’automobile, una Kia, sarebbe sbandata, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragico schianto Dramma nel Salernitano, bimbo di 4 anni muore in un incidente stradale

Tragedia a Casal Velino Bimbo di 4 anni muore in un tragico incidente stradale. Lo schianto è avvenuto poco fa a Casal Velino , rinomata località turistica del Cilento. A perdere la vita in seguito all'impatto è stato un bimbo. L'auto guidata dalla ...

Juan Manuel Correa torna in pista: sarà in Formula 3 con la ART

E ora, a un anno e mezzo dal tragico incidente di Spa che ha interrotto per sempre il percorso di ... Correa, a un anno esatto dallo schianto, ebbe il coraggio di tornare in Belgio per rendere omaggio ...

Tragico schianto tra Dorno e Gropello: muore 77enne La Provincia Pavese Ragazza morta a 15 anni in incidente: la sua fine è tremenda

Una ragazza morta a soli 15 anni: l'adolescente va incontro ad una fine terribile subito dopo ad uno schianto frontale impressionante ...

Correa torna al volante a un anno e mezzo dal tragico incidente di Spa

A un anno e mezzo dal tragico incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert e ha sconvolto la sua, Juan Manuel Correa torna a correre. Il pilota americano di origine ecuadoriana, 21 anni, ...

