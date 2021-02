Toti: da Berlusconi ottimo progetto ma è tardi. Ora Bicamerale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Silvio Berlusconi 'ha fatto benissimo' a rilanciare la proposta di un governo con le migliori forze del Paese: 'E' quello che noi chiediamo dall`inizio della crisi. Ma oggi temo proprio non ci sia più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) Silvio'ha fatto benissimo' a rilanciare la proposta di un governo con le migliori forze del Paese: 'E' quello che noi chiediamo dall`inizio della crisi. Ma oggi temo proprio non ci sia più ...

ApePelli : Come fa ad avere ottimi progetti berlusconi solo dio lo sa. Perché non li ha presentati quando era al governo, inve… - MediasetTgcom24 : Toti: da Berlusconi ottimo progetto ma è tardi. Ora Bicamerale #giovannitoti - AntScibilia : @GiovanniToti Lei Sig. Toti le farà con Salvini e Berlusconi? Così chiedo per una scommessa - Maurizio2LaVen2 : Un governo autorevole ? : Carfagna lupi toti Berlusconi etc etc ! Autorevoli ? Ma andatevene a piarvela a fare na… - Alexct9 : @erreelleci @GiovanniToti @ilsecoloxix Con Berlusconi che calava le braghe sono stati eletti Napolitano e Mattarell…

Silvio Berlusconi 'ha fatto benissimo' a rilanciare la proposta di un governo con le migliori forze del ... Lo dice Giovanni Toti, leader di Cambiamo, aggiungendo che 'ora bisogna pensare a non sprecare ...

Centrodestra in commedia

Ed ecco perché Toti, fiutata l'aria, da giorni batte su quel chiodo. Ricapitolando: Meloni chiede ... Per cui Berlusconi si butta ora di qua, ora di là, a seconda di come gira il vento. Prima aveva ...

LETTERA La crisi di governo e la calma piatta del PD

caroBsev, cari Italians. Di Renzi s'è detto e scritto a sufficienza. Il suo "ego" ipertrofico annulla le sue pur notevoli capacità politiche e, dunque,.il suo "Conte dopo", non sorprende né nasconde i ...

