Scuola, il Veneto accantona i banchi a rotelle. L'assessore: "Causano mal di schiena" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Veneto non utilizza più i banchi a rotelle nelle scuole, che erano stati acquistati nei mesi scorsi dal governo nazionale per facilitare il distanziamento tra gli studenti in classe ed evitare la diffusione del coronavirus. La Regione ha deciso di accantonare i banchi anti-Covid perché favorirebbero l'insorgere di mal di schiena tra gli alunni (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilnon utilizza più inelle scuole, che erano stati acquistati nei mesi scorsi dal governo nazionale per facilitare il distanziamento tra gli studenti in classe ed evitare la diffusione del coronavirus. La Regione ha deciso dire ianti-Covid perché favorirebbero l'insorgere di mal ditra gli alunni (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

