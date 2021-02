Sanremo 2021, la Rai ha deciso: niente pubblico all’Ariston e stop agli eventi esterni. Ecco il protocollo di sicurezza (Di lunedì 1 febbraio 2021) niente pubblico dal vivo al teatro Ariston, stop agli eventi esterni e alla presenza a Sanremo di programmi collegati. La Rai ha messo a punto il protocollo di sicurezza per il Festival, che sarà inviato domani 2 febbraio al Comitato tecnico-scientifico (Cts). Già il ministro della Cultura, Dario Franceschini, si era opposto alla presenza del pubblico. E il direttore artistico Amadeus, che in un primo momento aveva valutato di lasciare l’incarico, si è deciso ad andare avanti lo stesso, pur dicendosi convinto che la platea vuota penalizzi lo spettacolo. La Rai, nel corso di una riunione con lo stesso Amadeus, ha esaminato i vari scenari possibili per lo svolgimento del Festival di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021)dal vivo al teatro Ariston,e alla presenza adi programmi collegati. La Rai ha messo a punto ildiper il Festival, che sarà inviato domani 2 febbraio al Comitato tecnico-scientifico (Cts). Già il ministro della Cultura, Dario Franceschini, si era opposto alla presenza del. E il direttore artistico Amadeus, che in un primo momento aveva valutato di lasciare l’incarico, si èad andare avanti lo stesso, pur dicendosi convinto che la platea vuota penalizzi lo spettacolo. La Rai, nel corso di una riunione con lo stesso Amadeus, ha esaminato i vari scenari possibili per lo svolgimento del Festival di ...

