Roma | duplici corpi ritrovati senza vita in due diverse abitazioni

Leggi su chenews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Idi due donne sono statidalla Polizia in due appartamenti differenti, in duezone della Capitale. Duplice ritrovamento da parte delle forze dell’ordine che hanno rinvenuto in due differenti appartamenti, duefemminili. Non sembra ci sia di mezzo uno scenario macabro o losco in nessuno dei due ritrovamenti, ma sono state comunque avviate le analisi dei casi. La prima deceduta sarebbe stata ritrovata in zona Viale Libia, nel quartiere centrale della Capitale, nei pressi dei Parioli/Corso Trieste. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una donna di 78 anni, il cui corpo sarebbe rimastoall’interno dell’appartamento per più di una settimana. A dare l’allarme i figli che ...