"Qui Con Me" è il nuovo brano di Nico Kyni in rotazione radiofonica! (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal 5 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica "QUI CON ME" (Flus Music), brano estratto dal nuovo EP di Nico Kyni già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. L'EP d'esordio di Nico Kyni, dal titolo "Kyni", è un concentrato di emozioni e sonorità agli antipodi. "QUI CON ME", brano estratto dall'EP, è una traccia funky/soul che parla dell'universo immaginifico dell'artista associato e alimentato dal legame con una ragazza. La canzone vuole far ballare chi l'ascolta. Il videoclip ufficiale di "QUI CON ME" è stato girato a tra Reggio Emilia e Bologna da Peter Marvu, regista che è riuscito a catturare e a dare la giusta interpretazione al tutto catturando i momenti migliori tra le scene girate in studio e le ...

