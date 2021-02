Parma-Bologna: formazioni e dove vederla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Domenica 7 Febbraio 2021 nello Stadio Ennio Tardini alle ore 18:00 si disputerà la partita Parma-Bologna di Serie A. Il Parma si trova al diciannovesimo posto con 13 punti e la sua striscia è negativa. Ha perso con la Lazio e ha pareggiato con il Sassuolo. Poi ha perso tre volte consecutive con Lazio in Coppa Italia, con la Sampdoria e col Napoli. Il Bologna si trova al quindicesimo posto con 20 punti e la sua striscia è altalenante. Ha pareggiato con L’Udinese e ha perso con il Genoa. Poi ha vinto con il Verona, e ha perso contro Juventus e Milan. Napoli-Parma 2-0: la vittoria c’è, la prestazione no Parma-Bologna: quali saranno le probabili formazioni? Parma (4-3-1-2) Sepe, Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Grassi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Domenica 7 Febbraio 2021 nello Stadio Ennio Tardini alle ore 18:00 si disputerà la partitadi Serie A. Ilsi trova al diciannovesimo posto con 13 punti e la sua striscia è negativa. Ha perso con la Lazio e ha pareggiato con il Sassuolo. Poi ha perso tre volte consecutive con Lazio in Coppa Italia, con la Sampdoria e col Napoli. Ilsi trova al quindicesimo posto con 20 punti e la sua striscia è altalenante. Ha pareggiato con L’Udinese e ha perso con il Genoa. Poi ha vinto con il Verona, e ha perso contro Juventus e Milan. Napoli-2-0: la vittoria c’è, la prestazione no: quali saranno le probabili(4-3-1-2) Sepe, Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Grassi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Parma Bologna Covid - 19: in arrivo questa settimana in Emilia - Romagna oltre 55.000 dosi di vaccino

... a Parma 6.150 (di cui 5.850 Pfizer e 300 Moderna), a Reggio Emilia 6.550 (di cui 5.850 Pfizer e 700 Moderna), a Modena 6.150 (di cui 5.850 Pfizer e 300 Moderna), a Bologna 13.970 (di cui 12.870 ...

Covid, 1.051 nuovi casi e 34 morti

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 259 nuovi casi; poi Modena (176), Reggio Emilia (120), Cesena (98), Rimini (93) e Parma (84); seguono Ravenna (58), Forlì (57), Imola (46), ...

Rugani al Cagliari, è fatta: il difensore alla corte di Di Francesco

Dopo gli iniziali affondi di Bologna e Parma, sembra averla spuntata proprio il Cagliari: il difensore classe 1994 approderà dunque alla corte di Di Francesco per la seconda metà di stagione.

