Noi che avevamo il poster di Axl Rose in cameretta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ogni tanto capita di vederlo ancora giro, in tv o sul web s'intende, a volte, sfogliando le riviste di nicchia possiamo rileggere la sua storia e quella del suo successo, accompagnata da qualche vecchia foto dove si vede lui, con quell'aspetto dal fascino indiscutibile di un angelo ribelle. Certo ora le sue performance sono cambiate, così come lo è il suo aspetto che dimostra i quasi sessant'anni del cantante, eppure a lui, a Axl Rose, va il merito di essere stato il nostro amore proibito negli anni dell'adolescenza più ribelle. Del resto, quando ci sembrava che tutto il mondo ci desse contro, ci bastava chiuderci nella nostra cameretta, guardare il il poster di Axl Rose, mettere una playlist dei Guns N' Roses per sentirci subito delle adolescenti ribelli appagate. A quei tempi il principe azzurro non ...

