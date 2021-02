Napoli | De Laurentiis non risponde a Gattuso Ribadita la fiducia nei giorni scorsi

DiMarzio : Le parole di #Gattuso dopo #NapoliParma - claudioruss : Ricordate un allenatore del #Napoli dell’era De Laurentiis che abbia attaccato così la società? #Gattuso lo ha fatt… - ilnapolionline : Pistocchi: 'Il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis è finito, non può rimettersi a posto. La rosa del Napoli inferi… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Corbo: 'De Laurentiis aveva il diritto di valutare eventuali alternative, se Gattuso a fine campionato po… - cn1926it : “Speculare sulla salute di #Gattuso è un gesto ignobile! Con #DeLaurentiis è finita perché…” #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

Oltre alla rabbia per le critiche, c'è la frustrazione per la gestione del rinnovo del contratto. Lo sfogo del tecnico delAnche Sarri veniva discusso dopo le prime partite con il, poi fu difeso: Deavrebbe dovuto fare la stessa cosa. Ora però ha rotto un rapporto di fiducia .' Comments commentsNapoli, nessuna risposta a Gattuso da De Laurentiis Non è arrivata nessuna risposta da parte di De Laurentiis a Gattuso dopo le parole di ieri sera, ...Ugolini a Sky Sport: "Le prossime tre saranno significative. Il rinnovo è quantomeno riposto in un cassetto, vedremo da qui a maggio cosa potrà succedere" ...