Milan-Kessie, prove di rinnovo: i rossoneri vogliono anticipare i tempi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Franck Kessie è indubbiamente uno dei calciatori più importanti della gestione Pioli. Ed è per questo che oltre ai temi legati ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, sul taccuino di Maldini e Massara si aggiunge anche la situazione del centrocampista della Nazionale ivoriana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il contratto sia in scadenza il 30 giugno 2022, il Milan è pronto per anticipare i tempi e blindare il proprio mediano. Maldini e Massara negli ultimi giorni hanno avviato i contatti con l'entourage per togliere dal mercato Kessie e respingere eventuali offerte, soprattutto estere, nei prossimi mesi, SportFace.

