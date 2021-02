Lorena: «Cara Scuola, Abbiamo capito che in realtà sei speciale e unica» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cara scuola, Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cara scuola,

FrancescoDeBen8 : @LorenaLVilla @il_Sole_Nero @_pp_tm_ Intanto non abbiamo commissari seri, a quanto pare, quindi no. Ma, cara Lorena… - diludovico : @dodena66 Buongiorno cara lorena. ????. Anche se NON è lo stesso, un ??, è Sempre un ??. Buona giornata ?? ?? ?? ?? - daisisisy : @mrtnz_lorena Jsjajsja la cara del taehyung ?????? - alexebasta02 : @biasi_lorena @50special_50 bene cara grazie... ?????? - stra_mae : @biasi_lorena Buongiorno cara -