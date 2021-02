Live, Walter Zenga e tutta la verità sul rapporto con Andrea e Nicolò: “Voglio parlare con loro da uomo a uomo” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ieri sera, domenica 31 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra gli ospiti della serata c’è stato Walter Zenga. Lo sportivo, prima di affrontare le sfere, si è raccontato ai microfoni di Barbara d’Urso dopo l’incontro con il figlio Andrea al Grande Fratello Vip 5. Walter ha spiegato di essere orgoglioso di lui e del percorso che sta facendo, tra i figli è quello più simile a lui. Nicolò invece è diverso da Andrea e più volte ha parlato del padre, soprattutto negli studi della d’Urso. Zenga ha spiegato che le affermazioni fatte da Nicolò non sono veritiere anche perché il ragazzo e vicepresidente di una azienda e prima del Covid era sempre fuori, in viaggio. Proprio come lui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ieri sera, domenica 31 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di– Non è la d’Urso. Tra gli ospiti della serata c’è stato. Lo sportivo, prima di affrontare le sfere, si è raccontato ai microfoni di Barbara d’Urso dopo l’incontro con il figlioal Grande Fratello Vip 5.ha spiegato di essere orgoglioso di lui e del percorso che sta facendo, tra i figli è quello più simile a lui.invece è diverso dae più volte ha parlato del padre, soprattutto negli studi della d’Urso.ha spiegato che le affermazioni fatte danon sono veritiere anche perché il ragazzo e vicepresidente di una azienda e prima del Covid era sempre fuori, in viaggio. Proprio come lui ...

