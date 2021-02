L’ex inviato speciale per l’Italia in Siria e Medio Oriente: «Difficile parlare di alleanza con l’Arabia Saudita. Da Renzi piaggeria e indecenza» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il senatore di Italia Viva Matteo Renzi insiste. Dopo le rivelazioni sulla sua visita per partecipare a un evento della fondazione Saudita Future investment initiative – di cui fa parte come consulente per un gettone che arriva fino a 80 mila dollari l’anno – Renzi non fa marcia indietro. Di fronte al principe ereditario Saudita, Mohammed Bin Salman, in un gioco di lusinghe Renzi ha definito il Paese come la patria di un «neo-rinascimento». E il 31 gennaio, in un’intervista al Corriere della Sera, è andato addirittura oltre elevando Riad a «baluardo contro l’estremismo islamico». Difficile pensare che il senatore non sia a conoscenza delle violazioni dei diritti umani, l’incarcerazione di attivisti e attiviste, e l’uccisione di un giornalista. «Soltanto chi non conosce la ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il senatore di Italia Viva Matteoinsiste. Dopo le rivelazioni sulla sua visita per partecipare a un evento della fondazioneFuture investment initiative – di cui fa parte come consulente per un gettone che arriva fino a 80 mila dollari l’anno –non fa marcia indietro. Di fronte al principe ereditario, Mohammed Bin Salman, in un gioco di lusingheha definito il Paese come la patria di un «neo-rinascimento». E il 31 gennaio, in un’intervista al Corriere della Sera, è andato addirittura oltre elevando Riad a «baluardo contro l’estremismo islamico».pensare che il senatore non sia a conoscenza delle violazioni dei diritti umani, l’incarcerazione di attivisti e attiviste, e l’uccisione di un giornalista. «Soltanto chi non conosce la ...

