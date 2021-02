Investimenti online e sicurezza informatica | ecco a cosa fare attenzione

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Internet è ormai da alcuni decenni uno strumento quotidianamente utilizzato da chiunque. Dal lavoro al tempo libero non si può piùa meno di una connessione e di un device. Così, anche pratiche che fino al millennio scorso avvenivano in uffici ora sono passate tutte sul web. Avete mai pensato che per effettuare un pagamento non vi dovete più recare in banca? Oppure, per prenotare un servizio e addirittura per ordinare il pranzo non è sufficiente un click sul proprio smartphone? Certo, le comodità sono molte e i processi e gli impegni della vita quotidiana si sono ulteriormente snelliti. Tuttavia, c’è anche il rovescio della medaglia. La diffusione di internet ha portato con sé un nuovo fenomeno che riguarda le truffe: quello delle truffe informatiche. Dalle mail fino ai virus che si insinuano nelle nostre strumentazioni tecnologiche e tentano di rubare soldi ...