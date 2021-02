Inter | Marotta | “Mercato chiuso Eriksen? Squadra con titolari e titolari Non riserve”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L'amministratore delegato dell'Beppeha parlato in collegamento con Sportitalia direttamente dall'hotel Sheraton di Milano dove si stanno svolgendo le ultime fasi bollenti della sessione invernale del calcioe ilnerazzurrocaption id="attachment 759853" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"L'ADISE, insieme a Master Group e Sheraton, ha organizzato questo finale di calcioin piena sicurezza, voglio fare i miei complimenti per l'organizzazione. Questodi riparazione è unico, in un momento molto particolare come ben sappiamo", ha spiegato inizialmente. Poi, parlando delle vicende direlative al suo club: ...

L'non si muoverà in queste ultime ore di calciomercato. Ad affermarlo è Giuseppe, amministratore delegato del club nerazzurro, ai microfoni di 'Sportitalia': 'È un mercato di riparazione ...MILANO - Intervistato da Sportitalia, l'ad dell'Beppechiude a qualsiasi nuova operazione di mercato in entrata per i nerazzurri: " Mercato chiuso? Assolutamente sì " , ha dichiarato. Tramonta definitivamente lo scambio Dzeko -...Giuseppe Marotta, . Ecco le sue parole: “Questo ultimo giorno di mercato lo viviamo in rilassatezza. E’ un mercato povero, che di riparazione non ha nulla. La pand ...Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha fatto chiarezza sul futuro di Eriksen e sullo scambio con la Roma tra Dzeko e Sanchez.